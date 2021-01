Meningsdanner og tidligere byrådskandidat Nikita Klæstrup langer nu ud efter Cirkus Arena, som hun mener flygter fra ansvaret i forbindelse med en aktuel krænkelsessag.

Det sker, efter at hun i løbet af julemåneden lå i online 'krig' med Cirkus Arenas motocross-kører, Alex Porsing

Midt i december modtog Nikita Klæstrup en besked fra motocross-køreren. Beskeden lød:

'Hva så mand, ska du kneppes eller hva?'

Det spørgsmål valgte Klæstrup at offentliggøre for sine mere end 180.000 følgere på Instagram, og så blev Alex Porsing og hans manager rasende. Porsing mente, at Klæstrup kørte hetz mod ham.

Nikita Klæstrup kontaktede i kølvandet på fejden Cirkus Arena for at høre, om Alex Porsing 'er en person, de vil associeres med'.

Og nu har hun fået et længere svar fra cirkusset - et svar, hun ikke er udpræget tilfreds med.

Cirkus Arena nævner blandt andet, at Porsing er en artist, der er stillet til rådighed af firmaet FMX Danmark.

»Problemet med det er, at FMX Danmark er startet af, ledet af - og ja, du gættede det - ejet af Alex Porsing. De to ting kan på ingen måde skilles ad. Desuden er Alex Porsings manager, som kaldte mig for so, da jeg delte hans besked, manager for FMX Danmark. En anden artist er desuden Kevin Rahbek, som valgte at doble op på Alex Porsings klamme besked,« skriver Nikita Klæstrup på Instagram, hvor hun har delt cirkussets svar.

»Det her vidste Cirkus Arena naturligvis. De regnede bare med, at jeg var for dum til at vide det.«

Cirkus Arena skriver til Klæstrup, at man tager afstand fra Alex Porsings kommentar - men at den ikke vil få yderligere konsekvenser for motocrosskøreren.

Og den melding har den 26-årige debattør ikke det store tilovers for:

»Lad være med at komme med store ord om, hvor meget I er imod chikane og diskrimination, når I samtidig forer lommerne på netop de mænd, som gør den slags ting.«

»Der er en grund til, at Frank Jensen, Mads Aagaard, Morten Østergaard og flere end dem har måtte forlade deres job i år,« skriver Nikita Klæstrup.