AGF's nye midtbanespiller Nicolai Poulsen fik mandag debut og vil gå forrest efter Jens Stages klubskifte.

AGF måtte mandag nøjes med 1-1, da klubben mandag spillede sæsonens første kamp i 3F Superligaen på udebane mod Hobro IK.

I opgøret fik Nicolai Poulsen debut for AGF efter sit meget omtalte skifte fra Randers FC.

Midtbanespilleren skal være med til at fylde det tomrum, som Jens Stage har efterladt i AGF efter sit skifte til FC København. Den nytilkomne AGFer føler da også, at der er en naturlig plads til ham hos aarhusianerne.

- Jeg vil gerne være en af lederne og gå forrest. Det er det, som Jens Stage var god til. Så det gør det naturligt for mig at fighte og gå til den.

- Det ligger fint til mig, at der er pres på, og det er en af grundene til, at jeg er kommet herud, siger Nicolai Poulsen.

Jens Stages skifte til FC København fik triste efterdønninger, da spillerens lejlighed i Aarhus natten til søndag ifølge AGF og FC København blev udsat for hærværk og brandstiftelse.

Episoden har også sat sine spor i AGF-truppen.

- Det er ærgerligt. Det kendetegner ikke vores fans, hvis de skal gøre sådan noget. Jens har givet alt for klubben. Han har givet sit hjerte.

- Det eneste, han har gjort, er at tage et nyt skridt i karrieren. Jeg synes ikke, at det er fortjent. Han har kun brændt for den her klub og gjort sit bedste, siger AGF-spilleren Alexander Munksgaard.

Østjyllands Politi ville mandag ikke bekræfte, at episoden omhandler Jens Stages lejlighed, da politiet dog meddelte, at sagen efterforskes.

Efter opgøret mod Hobro mener Nicolai Poulsen ikke, at AGF kom godt nok i gang med kampen. I store dele af første halvleg stod nordjyderne for det chanceskabende spil.

- De sidste 20 minutter spillede vi os igennem. Så vi kan tage med, at det ikke går, at vi ikke er til stede, når der fløjtes op.

- Vi skal være der 110 procent på duellerne og andenboldene, og hvad der ellers hører til. Ellers kan alle hold slå os, siger Nicolai Poulsen.

Jesper Juelsgård udlignede til 1-1 for AGF med 20 minutter tilbage, efter at Emmanuel Sabbi bragte Hobro foran efter en time.

AGF spiller igen fredag, når det gælder udekampen mod FC København.

