Nicki Pedersen brød sig ikke om VM-banen i Cardiff og ser frem til de større udendørsbaner, der venter.

København. Speedwaykøreren Nicki Pedersen har en ambition om at komme op i top-8 i VM-stillingen, hvor han i øjeblikket er nede som nummer 12.

Lige nu har Nicki Pedersen 31 point og 15 point op til polakken Patryk Dudek, som indtager ottendepladsen efter fem ud af ti grandprixer.

De bedste otte speedwaykørere får automatisk plads i næste års VM-serie, og derfor er det et stort mål.

- Nu er vi halvvejs, og jeg er glad for, at vi ikke har nogle indendørs baner i resten af sæsonen.

- Nu kan vi koncentrere os om de almindelige speedwaybaner, og det er jeg fokuseret på at få det bedste ud af.

- Jeg skal have nogle point på tavlen, så jeg kan kravle op ad stigen og komme i top-8, siger Nicki Pedersen.

I lørdags gik Nicki Pedersen ikke videre til semifinalen i VM-grandprixet i Cardiff.

En del af skylden får banen i Cardiff, mens Nicki Pedersen også kan mærke, at højre hånd stadig er medtaget efter en skade.

- Jeg har stadigvæk problemer med min højre hånd. Den har været brækket, og jeg har ikke 100 procent kræfter i den.

- Når banen er tricky som i Cardiff, så er der ingen tvivl. Så har jeg ikke den power, der skal til. Det er ikke nogen undskyldning, det er bare fakta.

- Nu glæder jeg mig til, at vi kommer ud på nogle større baner. Det er bedre for mig end indendørs baner, siger han.

Banen i Cardiff får generelt nogle hårde ord med på vejen af danskeren.

- Jeg synes, at der var for meget belægning, for mange huller og spor i banen. Det har ikke så meget med speedway at gøre.

- Cyklen hoppede og dansede rundt, og man anede nogle gange ikke, hvor den kørte hen, siger Nicki Pedersen.

Næste VM-grandprix køres i svenske Målilla 11. august.

/ritzau/