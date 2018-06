Den danske speedwaykører var tæt på at snuppe en finaleplads i VM-grandprixet i Horsens.

Horsens. Speedwaykøreren Nicki Pedersen røg lørdag ud i semifinalen, da VM-seriens tredje grandprix blev kørt på Casa Arena i Horsens.

Efter at være styrtet kom han tilbage på cyklen i en omstart og var tæt på at snuppe en finaleplads, men han blev til sidst slået af Greg Hancock og Artem Laguta.

Danskeren scorede 12 point til det samlede VM-regnskab med sin præstation i grandprixet. Han er oppe på 22 point på 11.-pladsen.

Landsmanden Michael Jepsen Jensen var med på et wildcard. Han kørte fire point hjem, men var ikke i nærheden af at nå semifinalen.

Også reserverne Mikkel Michelsen og Mikkel Bech Jensen kom i aktion. Michelsen fik et enkelt point i sit heat, mens Bech Jensen ikke blev noteret for point.

Dermed er der fortsat ingen danskere, der har nået en finale i VM-serien i 2018.

Lørdagens grandprix blev vundet af britiske Tai Woffinden foran Artem Laguta og Greg Hancock.

Woffinden fører også i det samlede regnskab foran Frederik Lindgren.

I sæsonens to første grandprixer kæmpede Nicki Pedersen med en håndskade. Den lod ikke til at volde ham de store problemer i lørdagens løb.

Nicki Pedersen fik en perfekt start på grandprixet. Fra inderbanen vandt han sikkert sit første heat og satte kursen mod semifinalen.

Generelt var inderbanen helt klart den bedste for kørerne. Det gjaldt derfor om at skrabe så mange point sammen, at man kunne sikre sig inderbanen i semifinalen.

Jepsen Jensen og Pedersen var involveret i en dramatisk duel om sejren i deres fjerde heat. Jepsen Jensen gik efter førstepladsen, men fik væltet Pedersen i bestræbelserne på at overhale sin landsmand.

Jepsen Jensen blev udelukket, og i omstarten tog Pedersen sejren.

Billetten til semifinalen var en realitet, og her lå han til en finaleplads, før han igen blev kantet og røg en tur i barrieren.

Bartosz Zmarzlik blev udelukket, og i omstarten blev Pedersen henvist til tredjepladsen af Hancock og Laguta.

Næste grandprix er i Hallstavik i Sverige 7. juli. I alt resterer der syv VM-grandprixer i sæsonen.

/ritzau/