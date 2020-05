For en uge siden var meldingen en anden, men nu fortsætter speedway-veteranen i polske GKM Grudziadz.

Speedwaystjernen Nicki Pedersen fortsætter alligevel i den polske speedwayliga i den kommende sæson.

Den 43-årige dansker valgte i sidste uge at droppe at køre i Polen, da arbejdsgiveren GKM Grudziądz bad ham om at gå 50 procent ned i løn som følge af coronakrisen.

Nu er parterne alligevel nået frem til en aftale.

- Det hele er landet et godt sted. Det bliver helt sikkert et hårdt 2020 for alle kørere og klubber, men lad os håbe vi alle kommer godt igennem coronaen og kan bevæge os fremad, skriver Nicki Pedersen på Instagram.

Også landsmanden Kenneth Bjerre har indgået en kontrakt for 2020-sæsonen med GKM Grudziadz

Nicki Pedersen fortalte i slutningen af marts, at han var blevet testet positiv for coronavirus, men at han var i bedring.

Ud over Grudziadz i den polske liga har danskeren kontrakt med klubber i Sverige, England og Danmark.

Pedersen har tre gange vundet grandprix-serien i speedway. Det var i 2003, 2007 og 2008.

/ritzau/