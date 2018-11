Den danske speedwayveteran Nicki Pedersen kører i den kommende sæson for polske Falubaz Zielona Gora.

Den danske speedwaykører Nicki Pedersen har stadig mod på at give karrieren gas, selv om han ikke er en del af VM-serien i den kommende sæson.

Fredag offentliggjorde den 41-årige tidligere tredobbelte verdensmester, at han i den kommende sæson kører for den polske klub Falubaz Zielona Gora.

Det samme gjorde klubben på sin hjemmeside.

- Jeg er virkelig glad for at være tilbage i Falubaz i næste sæson.

- Jeg havde tre fantastiske sæsoner i Zielona Gora tilbage i 2002, 2004 og 2005. Jeg ser frem til at komme til et fantastisk hold og selvfølgelig også til nogle af de bedste og mest entusiastiske fans i verden, skriver Nicki Pedersen på Facebook.

Tidligere i oktober offentliggjorde Nicki Pedersen også aftaler for den kommende sæson med Västervik i Sverige samt tyske MSC Wittstock.

Nicki Pedersen deltog i VM-serien i denne sæson, men hans placering berettigede ikke til at deltage i den kommende sæson. Han sluttede samlet som nummer 11, og han skulle have kørt sig i top-8 for at kvalificere sig igen.

Nicki Pedersen blev samtidig forbigået, da der blev uddelt fire wildcards til VM-serien i 2019.

Her blev der i stedet fundet plads til blandt andre danske Leon Madsen.

Nicki Pedersen har repræsenteret Danmark i VM-serien siden 2002.

/ritzau/