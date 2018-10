Nicki Pedersen er blevet forbigået ved uddelingen af wildcards til VM-serien. Leon Madsen er med.

København. Danmark får to speedwaykørere med i næste sæsons VM-serie, men det bliver ikke den trefoldige verdensmester Nicki Pedersen.

Det stod klart søndag, da der blev uddelt fire wildcards til grandprixserien i 2019.

Her blev der fundet plads til Leon Madsen, der i denne sæson blev europamester, mens der intet wildcard var til Nicki Pedersen, der har vundet VM-serien tre gange i karrieren.

Der var fire wildcards i spil til uddeling, og ifølge speedwaygp.com, så gik de til Leon Madsen, Patryk Dudek, Matej Zagar og Martin Vaculik.

41-årige Nicki Pedersen, der har repræsenteret Danmark i VM-serien siden 2002, trak altså nitten, da der blev uddelt de fire billetter til at deltage fast i VM-serien.

Nicki Pedersen var ikke i stand til at køre sig i top-8 i denne sæson, hvilket kræves for at kvalificere sig direkte til næste grandprixserie.

Danskeren endte efter sæsonens ti grandprixer på en placering som nummer 11 samlet.

Det stod klart, da Nicki Pedersen ikke lykkedes med at kvalificere sig til semifinalen lørdag aften i polske Torun, da det sidste grandprix i sæsonen blev kørt.

/ritzau/