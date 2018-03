Godt ti måneder efter sin alvorlige nakkeskade er Nicki Pedersen tilbage på sin speedwaycykel.

København. Nicki Pedersen har kæmpet for at komme tilbage på speedwaybanen, siden han i maj sidste år brækkede en nakkehvirvel i et alvorligt styrt.

Det truede med at sætte en stopper for Pedersens karriere, men nu er speedwaystjernen tilbage på cyklen, skriver TV2 Sport.

- Der er ingen tvivl om, at det er en forløsning efter ti måneders skadespause med en brækket nakke, hvor der var usikkerhed om, hvorvidt jeg overhovedet kom tilbage på cyklen igen.

- Det var en dejlig harmoni at komme ud og køre en omgang, få givet noget gas og selvfølgelig mærke suset i maven, når man kører ned ad langsiden, siger Nicki Pedersen til TV2 Sport.

Pedersen kæmper på en træningslejr i Kroatien for at blive klar til sæsonen og første VM-grandprix, der køres 12. maj i Polens hovedstad, Warszawa.

Han tror på, at han kan ramme storformen, inden det går løs.

- Jeg ser det som sådan ikke som et problem at komme tilbage i topform. Udfordringen er at få grejet til at køre stærkt nok, og det er det, alle har problemer med, siger Nicki Pedersen.

/ritzau/