Den danske speedwaykører vil ikke gå med til lønhalvering og kommer derfor ikke til at køre i polsk liga i år.

Det bliver uden Nicki Pedersen på banen, når og hvis den polske speedwayliga Ekstraliga i år bliver afviklet.

Den danske speedwayprofil gør sig normalt i rækken, men har droppet at stille op i år. Blandt andet fordi han ikke vil gå med til en lønnedgang på 50 procent.

Det fortæller han til TV2 Sport.

- I speedway har vi alle store udgifter til udstyr, ansatte og alt muligt andet, og hvis man så pludselig skal gå over 50 procent ned i løn, er man jo i underskud fra starten, siger Nicki Pedersen til mediet.

Han fortæller ligeledes, at afbuddet skyldes, at han ville skulle blive i Polen fra starten af maj til efter sæsonafslutningen i efteråret uden mulighed for at rejse ud af landet igen.

Afbuddet betyder dog ikke, at Pedersen kommer til at mangle noget at lave. Han har således i forvejen kontrakt med hold i både Sverige, England og Danmark.

Nicki Pedersen fortalte i slutningen af marts, at han var blevet testet positiv for coronavirus, men at han var i bedring.

/ritzau/