Nicki Bille er færdig i fodboldklubben Ishøj IF.

'Vi har dags dato valgt at ophøre samarbejdet med Nicki Bille på grund af manglende stabilitet,' lyder det på klubbens hjemmeside.

Den skandaleombruste fodboldspiller blev ellers præsenteret i klubben fra Danmarksserien så sent som i juli, men samarbejdet stødte hurtigt på problemer.

Nicki Bille dukkede ikke op til træning. Han fik en underlig skade i numsen. Og en tur på antabus for at få styr på sine alkoholproblemer gjorde, at angriberen 'ikke var tip-top.'

På trods af problemerne, er døren ikke smækket endegyldigt i for fodboldspilleren i klubben.

'Hvis Nicki fremadrettet kan skabe fremmøde stabilitet træningsmæssigt tager jeg selvfølgelig en snak med ham. God vind til Nicki,' lyder det i opslaget på facebook, der er understreget 'Sportsdirektøren'.

Det job besiddes af Murat Kutuk, der så sent som i oktober sagde til B.T., at han forventede at se Nicki Bille på træningsbanen i det nye år.

»Vi regner med, at når vi starter op i januar måned, så starter han på lige fod med alle de andre. Jeg forventer stærkt, at han er i bedre form, er stærkere og mere fit til januar. Han har allerede tabt sig, og han begynder at se knivskarp ud. Vi glæder os til, at han får debut snart,« sagde Murat Kutuk.

Nicki Bille er færdig i Ishøj IF. Foto: Mads Claus Rasmussen

På det tidspunkt selvtrænede Nicki Bille og sendte videoer med sin indsats til sportsdirektøren.

»Alle i Danmark skal glæde sig til det, for der er stadig mange mål tilbage i ham også på højere niveau,« lod det optimistisk fra Murat Kutuk.

Nu er samarbejdet altså slut.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Murat Kutuk. Følge med her på sitet.