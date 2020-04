NHL har stået stille siden 12. marts grundet coronavirusudbruddet. Der resterer 189 grundspilskampe i sæsonen.

NHL har udskudt sin anbefaling om selvkarantæne for spillere og personale til 30. april.

Det oplyser den nordamerikanske ishockeyliga på sin hjemmeside tirsdag.

NHL skriver, at beslutningen er taget på baggrund af samtaler med ligaens sundhedseksperter og repræsentanter fra spillerforeningen.

Den oprindelige slutdato for selvkarantænen var 15. april.

NHL, hvor flere danskere spiller, har stået stille siden 12. marts grundet coronavirusudbruddet. Der resterer 189 kampe i grundspillet i sæsonen.

Det er tredje gang, at ligaen udskyder datoen. NHL er i gang med at undersøge forskellige muligheder for at nå at afvikle sæsonen, inden den næste begynder.

Holdene i ligaen er blevet bedt om at undersøge muligheden for at spille kampe på deres stadioner i august. Det skriver det amerikanske sportsmedie ESPN.

Derudover undersøger NHL muligheden for at afvikle en stor playoffturnering i stedet på neutral grund.

NHL-kommissær Bill Daly sagde fredag til ESPN, at ligaen er i færd med at kigge på, hvor sent på året den næste sæson kan begynde, og hvor længe holdene har brug for at blive klar mellem to sæsoner.

Den indeværende sæson begyndte 2. oktober sidste år.

/ritzau/