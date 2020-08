Nordamerikansk ishockey er i sorg. NHL-legenden Dale Hawerchuk er død.

'Efter en utrolig modig og håd kamp med kræft er vores far gået bort. Min familie er så stolt af ham og af den måde, han kæmpede på,' lyder det fra sønnen Eric Hawerchuk.

Sådan skriver han på Twitter.

Dale Hawerchuk blev 57 år. Han fik konstateret kræft i maven i september sidste år, og har i sin sidste tid kæmpet mod sygdommen.

Tilbage i 1981 blev han valgt som nummer et i den såkaldte draft, hvor NHL-spillere henter nye unge spillere. Det var Winnipeg Jets, der valgte ham.

Her spillede han i ni år. Herefter spillede centeren desuden i Buffalo Sabres, St. Louis Blues og Philadelphia Flyers.

I alt blev det til 1.188 kampe i NHL og 1.409 point (518 mål og 891 assist). Dale Hawerchuk blev optaget i Hall of Fame i 2001.

Efter at dødsfaldet tisdag aften kom frem, blev Dale Hawerchuk mindet i forbindelse med flere af aftenens NHL-kampe.

Dale Hawerchuk blev tirsdag aften hyldet inden NHL-kampen mellem Dallas Stars og Calgary Flames. Foto: JEFF VINNICK Vis mere Dale Hawerchuk blev tirsdag aften hyldet inden NHL-kampen mellem Dallas Stars og Calgary Flames. Foto: JEFF VINNICK

Svenske Thomas Steen var holdkammerat med den canadiske ishockey-kæmpe. Han siger:

»Han var en kanon fyr og holdkammerat. Han gjorde alt bedre, og han var min værelseskammerat i nogle år. Jeg føler virkelig med hans familie,« lyder det til Aftonbladet.

Han talte med ham så sent som i søndags.

»Jeg smsede med hans hustru, og hun sagde, at det var et godt tidspunkt at tale med ham i weekenden. Han vidste, at der ikke var lang tid igen,« fortæller den tidligere svenske holdkammerat.