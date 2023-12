Frank Reich er færdig som træner for NFL-klubben Caroline Panthers efter blot én sejr i 11 kampe i sæsonen.

Frank Reich er færdig som træner for NFL-klubben Caroline Panthers efter bare 11 kampe i spidsen for holdet.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Jeg mødtes med træner Reich i morges og informerede ham om, at han ikke fortsætter som cheftræner for Carolina Panthers. Jeg vil gerne takke Frank for hans dedikation og ønsker ham held og lykke, siger klubejer David Tepper.

Bægeret flød over, da Carolina Panthers tabte med 10-17 til Tennessee Titans, holdets fjerde nederlag i træk.

Ifølge flere medier, herunder The Athletic, brugte David Tepper meget grimme gloser i holdets omklædningsrum efter kampen.

I 11 kampe i denne sæson har Panthers blot hentet en enkelt sejr.

Reich skrev først på året under på en fireårig kontrakt. Ifølge Reuters skulle aftalen over de fire år give Reich omkring 40 millioner dollar i løn.

Nu overtages hans job midlertidigt af Chris Tabor, der bliver den femte træner for holdet, siden Tepper i 2018 købte klubben for et beløb svarende til næsten 1,5 milliarder kroner.

/ritzau/