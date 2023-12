Buffalo Bills' Von Miller beskyldes for at have overfaldet en gravid kvinde i sit hjem onsdag morgen.

Von Miller, der er forsvarsspiller for NFL-holdet Buffalo Bills, har torsdag amerikansk tid meldt sig selv til politiet, efter at der blev udstedt en arrestordre mod ham.

Arrestordren er udstedt i en sag, hvor Von Miller beskyldes for vold i hjemmet mod sin gravide kæreste ifølge politiet i Glenn Heights, der ligger i Dallas i delstaten Texas.

Den amerikanske fodboldspiller kom til fængslet, hvor han stillede kaution og senere blev løsladt.

Onsdag morgen rykkede politiet ud til parrets lejlighed efter et "opkald om alvorlig tumult".

Miller beskyldes for at have skændtes med en gravid kvinde og efterfølgende overfalde hende.

Overfald mod gravide kvinder er, hvad der kaldes en forbrydelse i tredje grad i Texas. Det betyder, at det kan straffes med mellem to og ti års fængsel eller bøder på op til 10.000 dollar.

Politiet siger, at Miller forlod stedet, inden betjentene ankom. Det påståede offer blev behandlet for mindre skader på stedet.

Buffalo Bills og NFL har i separate udtalelser bekræftet, at de er blevet gjort opmærksomme på sagen uden at give yderligere detaljer.

- Denne morgen blev vi gjort opmærksomme på en hændelse, der involverer Von Miller. Vi er i gang med at indsamle mere information og har ingen yderligere kommentarer, skriver Buffalo Bills i en udtalelse.

NFL har også udsendt en udtalelse.

- Vi er opmærksomme på sagen og har været i kontakt med klubben. Vi følger alle juridiske udviklinger. Vi har ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

34-årige Miller er tidligere blevet efterforsket, men aldrig tiltalt, for vold i hjemmet i 2021 i delstaten Colorado.

/ritzau/Reuters