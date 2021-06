NFL-superstjernen Von Miller skal være far senere på sommeren.

I den forbindelse fik den 32-årige amerikaner sønnens kommende navn tatoveret på kroppen. Planen var, at han skulle hedde Valor Miller.

Men den plan er nu lavet om. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Og Denver Broncos-spilleren har selv bekræftet navneændringen på sin private Instagram-profil tidligere på ugen. Nu skal drengen hedde Legacy Miller.

'Du skal være klar til at spille golf, min søn. Mit eftermæle. Han kommer til at blive et monster som sin far,' skrev Von Miller eksempelvis som tekst til opslaget.

Og NFL-stjernen fortæller samtidig, at han ingen problemer har med sin tatovering, som nu kunne se lidt malplaceret ud.

'Jeg har hans andet navn tatoveret. Men så må Valor blive hans kælenavn.'

Selvom amerikaneren nævner golf i sit opslag, så understreger han ligeledes, at sønnen skal gå i sin fars fodspor, når det kommer til, hvilken sportsgren han skal dyrke i livet.

'Det hele er bare kærlighed. Jeg er meget spændt på min unge quarterback,' lyder det afsluttende fra Von Miller.

TMZ skriver afsluttende, at sønnen helt præcist ventes at blive født i slutningen af august.