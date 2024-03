NFL-klubberne kan i den kommende sæson bruge knap 1,8 milliarder kroner på lønudgifter.

Holdene i den bedste nordamerikanske række for amerikansk fodbold, NFL, får flere penge at arbejde med, når det gælder spillerudgifter.

Det skyldes, at ligaen har hævet lønloftet og tilladt flere udgifter til bonusser og goder.

Det skriver NFL på sin hjemmeside.

Lønloftet, som er en grænse for, hvor meget et holds samlede lønudgifter må løbe op i, er steget fra 224,8 millioner dollar til 255,4 millioner dollar.

Det svarer til en stigning på 30,6 millioner dollar, som svarer til knap 211 millioner danske kroner.

Dermed kan hver klub i 2024 bruge, hvad der svarer til knap 1,8 milliarder kroner på lønudgifter.

Stigningen er et godt stykke over, hvad de fleste forventede.

Ifølge Around the NFL har mange af holdene budgetteret med, at ligaen ville hæve lønloftet med cirka det halve.

Det er tredje år i træk, at lønloftet når rekordhøjder.

Lønloftet er steget støt i de seneste mange år - på nær i 2021 af coronarelaterede årsager.

I 2011 var lønloftet på godt 120 millioner dollar, svarende til omkring 830 millioner kroner.

Holdene får desuden en grænse på 74 millioner dollar, cirka 510 millioner kroner, til at bruge på blandt andet præstationsbonusser og goder til spillere, der har indstillet karrieren.

På tværs af de 32 hold må der i 2024 bruges 10,5 milliarder dollar - eller godt 72 milliarder kroner.

Med det nye lønloft er der per fredag 6 ud af NFL's 32 hold, som ligger over grænsen for, hvor store lønudgifter de må have.

Det har de frem til næste sæson, som starter 13. marts, til at få styr på.

Brud på lønloftet straffes typisk med bøder, men i mere alvorlige tilfælde kan ledelsen i NFL inddrage valg i den årlige draft, hvor klubberne på skift vælger unge talenter til at forstærke holdet.

/ritzau/