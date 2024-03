NFL har tidligere placeret kampe i London, Frankfurt og München. I 2025 får Madrid også en kamp.

NFL har de seneste mange år været på charmeoffensiv i Europa og placeret kampe i Tyskland og England.

I 2025 bliver Spanien føjet til listen af europæiske destinationer, når der skal spilles en grundspilskamp i Madrid.

Det oplyser NFL og den spanske fodboldklub Real Madrid fredag aften.

Kampen mellem to endnu unavngivne NFL-hold skal spilles på Real Madrids store fodboldstadion, Bernabeu, med plads til 85.000 tilskuere.

Det er første gang i historien, at NFL placerer en kamp i ligaens grundspil i Spanien.

Sidste år blev klubberne i NFL enige om at udvide antallet af kampe udenfor USA. Det betyder, at NFL fra 2025 kan placere mellem fire og op til otte kampe uden for landets grænser.

Foreløbig er der i historien afviklet 50 NFL-kampe udenfor USA. I Europa har London, München og Frankfurt været vært for kampe.

Natten til mandag afvikles finalen i NFL, den såkaldte Super Bowl. Her skal San Francisco 49ers og the Kansas City Chiefs kæmpe om mesterskabet.

/ritzau/AFP