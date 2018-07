Neymar har tænkt sig at opfylde sin kontrakt med Paris SG, selv om der er en plads ledig i Real Madrid.

København. Real Madrid har i denne sommer sagt farvel til sit største navn, Cristiano Ronaldo, og klubben er på jagt efter en erstatning.

Der er ikke mange i verden, der kan måle sig med portugiseren, men brasilianske Neymar har lige præcis det stjernestøv, der kan fylde det store hul ud.

Brasilianeren er imidlertid på kontrakt hos Paris Saint-Germain, der hentede ham i Barcelona til en pris i omegnen af 220 millioner euro, svarende til mere end halvanden milliard kroner.

Neymar bedyrede torsdag i forbindelse med et velgørenhedsarrangement i São Paulo, at han ikke har tænkt sig at skifte klub.

- Jeg bliver. Jeg bliver i Paris. Jeg har en kontrakt, sagde han ifølge AFP ved den lejlighed.

I Real Madrid har man også travlt med at forsikre, at man ikke vil byde på superstjernen.

Men præsident Florentino Pérez siger samtidig, at man ikke har tænkt sig at gå svækket ud af transfervinduet.

- Real har en glimrende trup, der vil blive forstærket med fremragende spillere.

- Vi er klar over, hvad der kræves af holdet hver sæson. Vi er Real Madrid, og vi vil altid have mere. Vi må styrke nutiden, samtidig med at vi sikrer fremtiden, siger han.

Hvis ikke det ender med, at Neymar trækker den hvide bluse over hovedet denne sommer, så er der andre muligheder.

Den belgiske VM-anfører Eden Hazard har sagt, at han er klar til at søge nye udfordringer efter at have været i Chelsea siden 2012.

