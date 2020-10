Neymar overhaler Ronaldo og nærmer sig Pelé på listen over mest scorende spillere for Brasiliens landshold.

Brasilien og Neymar fortsatte natten til onsdag dansk tid holdets perfekte indledning på den sydamerikanske VM-kvalifikation i fodbold.

På udebane vandt brasilianerne 4-2 over Peru takket være et hattrick af anfører Neymar.

Med hans tre mål overhaler han Ronaldo på andenpladsen på listen over de mest scorende spillere i det brasilianske landsholds historie.

PSG-angriberen har nu scoret 64 mål for Brasilien. Det er kun overgået af fodboldlegenden Pelés 77 mål.

Det var ellers værterne, der startede bedst på hjemmebanen i Lima, da André Carrillo bragte Peru foran 1-0 efter bare seks minutter.

I det 28. minut udlignede Neymar for gæsterne på et straffespark, inden Peru igen bragte sig foran i anden halveg på et langskud af Renato Tapia.

Efter 64 minutter kunne Everton-spilleren Richarlison så endnu engang bringe balance i regnskabet, inden Neymar tog fat og sendte brasilianerne i front på endnu et straffespark i det 83. minut.

Efterfølgende fik Peru to mand vist ud på bare tre minutter, hvorefter Neymar fuldførte sit hattrick i kampens overtid.

Med resultatet topper Brasilien og Argentina nu den sydamerikanske VM-kvalifikation med seks point efter to kampe.

/ritzau/