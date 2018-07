De 15 brostensstykker på søndagens etape vil skabe dramatik. Rytterne er nervøse, siger Magnus Cort.

Arras. Risikoen for uheld, der smadrer alle planer, lurer altid i et løb som Tour de France. Men nogle ruter byder på større risici end de fleste, og søndagens 9. etape er en af slagsen.

Cykelturen fra Arras til Roubaix i Nordfrankrig tæller i alt 21,7 kilometer brosten spredt ud over en strækning på knap 100 kilometer. I alt 15 "pavéer", som også bliver brugt i forårsklassikeren Paris-Roubaix.

- Det er helt sikkert en af de etaper, vi er nervøse for, siger den danske rytter Magnus Cort.

Nervøsiteten skyldes selvfølgelig det noget uvejsomme terræn, der består af smalle stier og uregelmæssige brosten med skarpe kanter.

Den slags er næsten garant for styrt og punkteringer, og positionskampen for at komme først ind på de 15 pavéer kommer til at kræve albuer.

Det var i netop sådan en situation, at Cort styrtede og måtte udgå i Paris-Roubaix i april.

- Det var meget mudret, og det var et massestyrt, hvor vi ikke kunne bremse cyklerne. Men hvis det forbliver tørt, som det har været i Touren indtil nu, så bliver det noget andet.

- Det er lidt nemmere at køre i støv frem for mudder, siger Magnus Cort, der kan glæde sig over, at vejrudsigten lover varme og tørvejr hele søndagen.

Ikke desto mindre må man regne med, at der vil ske en slags grovsortering på etapen. I modsætning til Paris-Roubaix er det de færreste af rytterne, der er udtaget til Tour de France på grund af deres evner på brosten.

- Brostensstykkerne ligger lidt mere spredt, end de gør i Paris-Roubaix, men det kan godt blive splittet alligevel, og det vil det nok også blive.

- Der er mange tilfældigheder i spil, og der vil komme tidsforskelle. Så må vi bare håbe, at det er os, der vinder tid, siger Magnus Cort.

Sammen med Michael Valgren bliver han Astana-kaptajn Jakob Fuglsangs vigtigste hjælper på søndagens etape.

/ritzau/