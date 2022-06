Lyt til artiklen

NBA-stjernen Dejounte Murray har ikke set sin far i otte år.

Men på fars dag skulle det ændres.

Her overraskede San Antionio Spurs-spilleren sin far med en truck og et ønske om at genoprette kontakten.

I video, der nu går viralt, kan man se øjeblikket, hvor faren indser, hvad der foregår.

Og på Instagram reagerer andre basketstjerner som Carmelo Anthony, Lance Stephenson og Kyle Kuzma med en hyldest af Murrays gestus.

Det er tidligere kommet frem, at NBA-stjernen ikke havde den nemmeste opvækst, hvor moren var inde og ude af fængsel, mens faren John Murray ikke altid var der for ham.

Men nu ser de to fremad.

'Vi har haft vores uenigheder i 7-8 år, og jeg vil bare have et forhold til min far, før det er for sent. Ingen af os skal leve med fortrydelsen over ikke at være mand nok til at fikse problemerne, vi har haft,' skriver Dejounte Murray i et opslag.

'Jeg elsker dig mere, end du nogensinde ved, far, og jeg takker dig for at tage ejerskab for, hvorfor du ikke var der så meget, som du gerne ville, da jeg var knægt.'

'Nu handler det om at fokusere på, hvad der er rigtigt og fikse vores fader/søn-forhold lige nu. Tillykke med fødselsdagen og glædelig fars dag. Jeg håber, du kan lide bilen, konge,' lyder det videre.

25-årige Dejounte Murray har haft en forrygende sæson i NBA, hvor han blev udtaget til All Star-holdet.