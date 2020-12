Der er strikse regler for NBA-spillerne i de her dage. Det må en af ligaens største stjerner sande nu.

James Harden fra Houston Rockets skal nemlig ifølge ESPN punge ud med 50.000 dollar – eller omkring 300.000 kroner, efter han blev fanget på video i gang med at bryde reglerne for NBA-spillere.

Den nye NBA-sæson er netop startet, og mens sidste sæsons slutspil blev spillet i en boble i Disney World, er denne sæson tilbage på de vante gulve. Det kræver mere af spillerne, som altså også har fået deres frihed tilbage. En frihed, som James Harden smagte lidt på i sidste uge.

Her var James Harden ved en julefest i Houston uden maske, og da videobilleder af ham dukkede op på mediet Black Sports Online, var fanden løs. Der var snak om at sende ham i en længere karantæne, men det ender altså med en bøde på – for en NBA-stjerne af hans kaliber – beskedne 300.000 kroner.

Først forlød det, at James Harden var på en stripklub, men det har han selv afvist og fortalt, at han fejrede sin veninde. Der var dog strippere til stede ved arrangementet.

'Jeg tog af sted for at give noget kærlighed til min veninde ved hendes arrangement (ikke en stripklub), fordi hun er ved at blive chef og hjælper sine venner til succes, og nu er det et problem. Der er noget nyt hver dag. Uanset hvor mange mennesker, der forsøger at trække mit navn ned, kan de ikke,' skrev James Harden på Instagram.

Det er dog stadig et brud på NBA-protokollerne, der forbyder spillere at tage på barer og natklubber – og de må ikke være til sociale arrangementer med over 15 deltagere.

Det var Harden, og han har modtaget sin bøde sammen med en kort coronakarantæne. Den kommer dog næppe i spil, da Houston Rockets første NBA-kamp mod Oklahoma City allerede er udskudt, da Houston Rockets har flere spillere i corona-isolation.

»Tre Houston Rockets-spillere har afleveret test, der enten var positive eller inkonklusive for coronavirus. Efter kontaktopsporing er fire andre spillere også sendt i karantæne,« meddelte NBA og fortsatte:

»Derudover er James Harden ikke tilgængelig, da han har overtrådt protokollerne. Alle andre Rockets-spillere blev testet igen i dag, og alle havde negative svar.«