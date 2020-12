»Du kan se mig grine, men gamle Karl døde 13. april. Han vender aldrig tilbage. Jeg kan ikke huske den mand. Jeg ved ikke, hvem det er. Du taler til mig fysisk, men min sjæl er død for længe siden.«

Sådan lød ordene fra NBA-stjernen Karl-Anthony Towns torsdag, da han var på banen for første gang efter et hårdt år.

Han har nemlig mistet både sin mor og seks andre familiemedlemmer til covid-19, og det var derfor en følelsesladet Towns, som blev interviewet efter kampen.

»Du kan se mig smile, men den gamle Karl døde 13. april,« sagde Towns ifølge USA Today.

Den 13. april mistede Karl-Anthony Towns sin mor, Jacqueline. Hun havde været syg med covid-19 i over en måned, og hendes liv stod desværre ikke til at redde.

Tidligere i december kunne basketballstjernen så fortælle, at yderligere seks familiemedlemmer havde mistet livet til den frygtelige sygdom.

Da NBA-sæsonen startede op igen, var Towns på banen, og han spillede en stor rolle i sejren over Detroit Pistons. Han scorede hele 22 point for Minnesota, og de kunne derfor trække sig sejrrigt ud af kampen med 111-101.

Towns dedikerede herefter sejren til sine forældre:

»Dette betød meget for mig. Min far holder øje, jeg elsker og værdsætter dig. Tak for alt, hvad du har gjort for mig,« sagde Towns efter kampen, mens han holdt kampens bold i armene.

»Jeg giver bolden til min far, den vil være ved siden af ​​min mor.«