Kyrie Irving havde lidt svært ved at overholde coronareglerne, da han for nyligt deltog i en fødselsdagsfest.

NBA har ellers nogle meget strikse regler, der betyder, at spillerne ikke må opholde sig på barer, diskoteker, restauranter eller i forsamlinger på mere end 15 personer.

En video af Irving, som dukkede op i sidste uge viser NBA-stjernen i en større forsamling på en natklub, og det har altså fået NBA til at reagere.

Irving er derfor blevet pålagt en bøde på lidt over 300.000 kroner. Det skriver New York Times.

Videos have surfaced of Kyrie Irving at a large birthday gathering alongside his sister, Asia.



Kyrie’s sister & dad have birthdays this week.



Given the size of the gathering & now public nature of it, Kyrie might now have to undergo a quarantine period before returning. https://t.co/McrYtFH9XK pic.twitter.com/U4T1KAvMTl — Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) January 12, 2021

Ud over bøden er Irving også blevet sat i en fem-dages karantæne, og han skal herefter vise en negativ coronatest, før han må vende tilbage til sit hold Brooklyn Nets.

Om Irving vender tilbage, er der dog en del spekulationer om. Han har nemlig ikke spillet siden 5. januar på grund af personlige omstændigheder.

Brooklyn Nets-træneren, Steve Nash, sagde før en kamp 7. januar, at han ikke vidste, hvorfor Irving ikke spillede, og at han ikke havde hørt fra spilleren.

Siden da har Nash været i kontakt med ham, men træneren afviste at give flere detaljer.