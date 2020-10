Basketballspilleren Terence Davis er kommet i store problemer.

Toronto Raptors-stjernen er nemlig blevet arresteret, da han angiveligt skulle have tæsket sin ekskæreste i hendes hjem på Manhatten, New York.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt TMZ og New York Post.

Den 23-årige NBA-spiller skulle efter sigende have slået ekskæresten adskillige gange i ansigtet, hvorefter politiet ankom til stedet.

Terence Davis (tv.) i kamp for Toronto Raptors. Foto: Kim Klement Vis mere Terence Davis (tv.) i kamp for Toronto Raptors. Foto: Kim Klement

Årsagen til Davis' voldsudbrud skyldes ifølge medierne, at ekskæresten ikke ville stoppe med at filme Terence Davis, mens de to parter var endt i en større diskussion, som pludselig havde udviklet sig dramatisk.

Politiet arresterede derfor den amerikanske basketballspiller og sigtede ham for groft overfald.

Ekskæresten blev efterfølgende bragt til det nærmeste hospital, hvor hun blev tilset og behandlet for sine skader, inden hun blev udskrevet igen samme dag.

Episoden skulle ifølge ESPN være sket tirsdag aften klokken 22 lokal tid.

Toronto Raptors fortæller, at de er beviste om hændelsen, men lige nu er de i gang med at klarlægge, hvad der helt præcist er sket.

Terence Davis var i den netop overståede sæson førsteårsspiller i den bedste amerikanske basketballrække, hvor han står noteret for 7,2 point per kamp i grundspillet.

Efter at have misset draften i 2019, imponerede Davis stort ved et officielt NBA-sommerstævne, hvilket gjorde, at han fik en kontrakt med det canadiske storhold.