Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er en klar regel i hjemmet hos NBA-stjernen Patrick Beverly, når det kommer til det, der foregår – eller ikke foregår – i soveværelset.

Og det er bestemt ikke en, hans kone er tilfreds med, fortæller han i 'The Pat Bec Podcast'.

Den noget private afsløring kommer i kølvandet på, at Larsa Pippen, der tidligere har været gift med Scotty Pippen, i et tv-program proklamerede, at hun ofte havde sex 'fire gange på en nat', da hun var gift med sin eksmand.

Hun fortalte desuden, at der aldrig var en dag, hvor de ikke havde sex.

Det er den sidste del, Patrick Beverly kommenterer, da det forholder sig en smule anderledes hos ham og konen, Mandana Bolourchi.

»Jeg har aldrig sex aftenen før en kamp. Jeg vil gerne have, mine ben er helt friske … forstår du, hvad jeg mener,« lyder den noget kække kommentar fra Chicago Bulls-spilleren, inden han tilføjer, at det bestemt ikke er en regel, de er enige om.

»Min kone slår mig ihjel,« lyder det efterfølgende med et grin om Bolourchi, som han fandt sammen med i starten af 2021.

Patrick Beverley fortæller da også, at »det er træls« i de perioder, hvor der er mange kampe.