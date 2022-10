Lyt til artiklen

Det 19-årige baskettalent Josh Primo er blevet fyret af NBA-holdet San Antonio Spurs, efter han har blottet sig over for flere kvinder.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt ESPN og AP, der fortæller, at en kvindelig Spurs-ansat er en af dem, som Primo har blottet sig over for.

Selv har Primo udtalt sig om fyringen.

»Jeg ved, I alle vil være overraskede over nyheden. Jeg har søgt hjælp for tidligere traumatiske hændelser, jeg har oplevet, og jeg vil nu tage mig tid til at fokusere på mit mentale helbred,« siger han i en meddelelse ifølge CBS Sports.

»Jeg håber, jeg kan diskutere de her problemer i fremtiden, så jeg kan hjælpe andre, der har lidt på samme måde. Jeg sætter pris på mit privatlivs fred lige nu,« siger Primo.

Primo blev valgt som nummer 12 i draften i 2021 og betragtes som et stort talent.

Den Spurs-ansatte, som Primo angiveligt har blottet sig over for, har hyret en advokat og agter at gå videre med sagen, skriver AP.

Angiveligt skulle andre hold allerede været interesseret i Primo trods sagens omstændigheder.