Basketball-legenden Scottie Pippen har tydeligvis ikke tålmodighed til små børn.

Den tidligere Chicago Bulls-superstjerne har - ifølge The Chicago Tribune - sagsøgt en femårig pige, som angiveligt har tegnet på væggene i 53-årige Pippens 10 mio. dollar-kæmpehus i Florida.

Pippen har sagsøgt pigen og hendes forældre, Lindsay Glazer og Jacob Woloshin, for vandalisme, og han kræver 100.000 dollar (omkring 665.000 kroner) i erstatning.

Scottie Pippen, der sammen med Michael Jordan i 90'erne udgjorde en giftig Chicago Bulls-duo, havde lejet sit Florida-palæ ud til familien.

Men han fik sig en grum overraskelse, da han efterfølgende kunne opdagede, at familiens femårige pige havde tegnet på husets vægge med kridt og med tusch.

Ifølge The Chicago Tribune konstaterer Pippen i søgsmålet, at 'vandalismen viser, at Glazer og Wolloshin har fejlet som forældre'.

Scottie Pippen hævder desuden, at familiens hunde har tisset indendørs, og at de flere gange har været bagud med huslejen.

Glazer-familien lejede basket-ikonets hus i oktober 2017, efter at deres eget hus blev beskadiget under orkanen 'Irma'.

Den månedlige leje for palæet med seks soveværelser, ni badeværelser og privat havn lød på 30.000 dollar (200.000 kroner).

Scottie, der for tiden gennemgår en skilsmisse, anslås til at have en formue lydende 50 millioner dollar (330.000.000 kroner).

Lindsay Glazer, der er en kendt stand up-komiker, har flere gange angrebet Scottie Pippen på de sociale medier. Forleden skrev hun eksempelvis på Twitter:

»Spøg til side - hvem skulle have troet, at Dennis Rodman (tidligere NBA-stjerne, red.) ville styrke relationerne med Nordkorea, og at Scottie 'no tippin' Pippin ville være den skøre, der sagsøger små piger?«