Det var tænkt som en sød gestus, da NBA-klubben Philadelphia 76ers natten til torsdag hjalp et par med at afsløre kønnet på deres ufødte baby. Men det såkaldte 'gender reveal' fik en hård medfart.

»En afsløring af en babys køn midt under 76ers kamp. Er det, hvad vi er nået til?«. Det er blot én af de mange reaktioner, der har sat Twitter i kog.

Det er normal kotume, at NBA-klubberne i pauserne af deres kampe underholder publikum med alt fra kiss cams, uddeling af gratis ting, hæder til soldater og politibetjente. Men torsdag gik Philadelphia 76ers altså for langt, hvis man skal tro deres fans.

»Et par er igang med en ægte afsløring af deres babys køn midt på banen til en 76ers kamp. Det har været rart at lære jer at kende. Undergangen er på vej,« skriver en bruger, der kalder sig Smoore1117.

A couple is doing a real baby gender reveal on court at the Sixers game between the first and second quarters.



It’s been nice knowing you all. The apocalypse is coming. #HereTheyCome — Steve Moore (@Smoore1117) 24. januar 2019

Is it a boy or a girl? pic.twitter.com/G706kwffQO — Philadelphia 76ers (@sixers) 24. januar 2019

»Der har lige været en gender reveal i pausen. Jeg smutter,« skriver brugeren bahannahammock.

»Det her gender reveal er det mærkeligste, jeg har set mellem to quarters i en basketball-kamp,« skriver journalisten Kyle Neubeck om hændelsen.

Det var klubbens højtelskede maskot Franklin, der i hånden havde en basketball med LED-lys, der kunne skifte farve. Da maskotten dunkede bolden, skiftede den farve til lyserød for at vise, at parret skulle have en pige.

Men at maskotten nu skal bruges på den måde vakte også opsigt.

Someone did a gender reveal with FRANKLIN at the sixers game and please blast me into outer space now. — KB (@justslayin) 24. januar 2019

»Der var nogen, der brugte Franklin til en gender reveal i 76ers kampen. I kan bare fyre mig langt ud i rummet nu,« skriver brugeren justslayin.

Der er dog også folk, der roser basketball-klubben for sit tiltag.

De håber, at det kan få flere til at vælge at støtte op om den lokale klub, der ligger godt til i eastern conference.

En bruger ved navn shamus_clancy foreslår, at maskotten Franklin burde være gudfar, når parrets datter en dag bliver født.

Franklin needs to be godfather — shamus (@shamus_clancy) 24. januar 2019

Philadelphia 76ers helt store stjerner er australske Ben Simmons, der længe har været drillet med sine dårlige skud. I denne sæson har han endelig knækket koden, og specielt hans fadeaways har set skarpe ud.

Også den 2,13 meter høje, camerounske Joel Embiid har været vanvittig at se på i sæsonen indtil videre. Han er den spiller, der i snit scorer syvende flest point pr. kamp.