Hvad koster coronakrisen i grunden for sportshold verden over?

Milliarder. Og masser af dem.

For i de amerikanske sportsgrene er billetprisen for at se superstjerner som LeBron James, Steph Curry og Giannis Antetokounmpo ganske høje og en ganske stor indtægtskilde for diverse franchises.

Billetportalen ticketiQ har lavet en opgørelse over, hvad de aflyste kampe i de amerikanske ligaer har af økonomiske konsekvenser, når der ene og alene ses på entréindtægter. Og det er ganske voldsom læsning.

Giannis Antetokounmpo, sidste års MVP, i kamp med LeBron James, den bedste spiller de sidste 15 år. Foto: Gary A. Vasquez Vis mere Giannis Antetokounmpo, sidste års MVP, i kamp med LeBron James, den bedste spiller de sidste 15 år. Foto: Gary A. Vasquez

NBA-sæsonen manglede cirka 20 kampe af grundspillet, da sæsonen blev lukket ned den 11. marts, og når sæsonen genoptages i juli, bliver det uden tilskuere for resten af sæsonen.

Det koster NBA-holdene sammenlagt 1,68 milliarder dollars. Det svarer til 11,1 milliarder kroner. Og det er blot entréindtægter, der er tale om og altså ingen merchandise, snacks og drikkervarer, der er inkluderet her.

Værst går det ud over Los Angeles Lakers, hvor billetpriserne er højere end de fleste andre steder. De taber lidt over en halv milliard i entréindtægter, hvilket er næsten dobbelt så meget som det næste hold på listen – New York Knicks –der taber 300 millioner kroner, skriver TalkBasket.

Faktisk er det ikke lige så slemt som i baseballverdenen, hvor Major League Baseball-holdene står til at miste knap 34 milliarder kroner i entréindtægter, mens coronavirus holder tilskuerne fra stadioner.

Udregningerne er baseret på, at alle billetter bliver solgt til det pågældende holds gennemsnitlige entrébeløb.

I NBA oplever man lige nu stor fanopbakning, så mange hold kan netop melde udsolgt til de fleste kampe. Ifølge ESPN har 13 ud af 30 klubber 100 procent solgte billetter i snit, mens 23 af 30 klubber har mere end 90 procent fyldte hjemmebaner i snit.

Herhjemme i Superligaen er entréindtægterne ikke den største indtægtskilde for klubberne. Det er snarere tv-indtægterne, og der har været meget stor nervøsitet omkring netop de penge under coronakrisen. Læs mere her.