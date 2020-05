Efter at den amerikanske kampsportsserie UFC meldte sin genåbning, følger motorsportsserien Nascar trop.

Som en af første store amerikanske sportsgrene vender motorsportsserien Nascar tilbage efter suspendering under coronakrisen.

Løbene vil begynde igen 17. maj, skriver det amerikanske sportsmedie ESPN.

I alt skal der køres syv løb over 11 dage, blandt andet på Nascars ældste racerbane i Darlington.

- Darlington er en af de mest ikoniske og historiske baner i sporten, og det bliver en forrygende fortælling, når Nascar vender tilbage, siger baneformand Kerry Tharp til ESPN.

Selv om fans kan glæde sig over nyheden om at kunne se sport igen, bliver det dog kun på tv. De syv Nascar-løb bliver kørt for tomme tribuner for at minimere smittespredningen.

Med genåbningen følger Nascar trop med den amerikanske kampsportsserie UFC.

Kampsportsserien meldte som den første store sportsgren i USA ud, at den vil begynde igen 9. maj.

Alt professionel sport har været suspenderet i USA siden midten af marts.

Den bedste basketball- og ishockeyliga i Nordamerika, NBA og NHL, undersøger stadig, hvornår de kan begynde deres sæsoner igen.

Den bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, begynder først sin sæson til september, og dermed forventer ligaen ikke at blive berørt af suspenderingen.

/ritzau/