Et mystisk udbrud af coronavirus har ramt baseballholdet New York Yankees.

Spilleren Gleyber Torres er den seneste af i alt otte personer på holdet, der er blevet testet positiv for coronavirus. Det bekræfter den amerikanske baseballiga MLB i en pressemeddelelse.

Og det er som sådan ikke opsigtsvækkende, at et udbrud rammer et sportshold.

Men det vækker opsigt, at alle otte allerede er vaccineret – og i Torres' tilfælde har han allerede været ramt af coronavirus tilbage i december.

Foto: Steven Ryan Vis mere Foto: Steven Ryan

»Det er helt klart uventet. Det er klart, at alle – inklusive MLB, der står for testene – kigger nærmere på sagen,« siger Yankees-træner Aaron Boone ifølge NBC omkring det seneste tilfælde med Torres.

MLB er i kontakt med de amerikanske sundhedsmyndigheder, der er i gang med at undersøge sagen nærmere. Alle otte er blevet vaccineret med den amerikanske Johnson & Johnson-vaccine.

»Vi er nødt til at få mere information omkring situationen. Som jeg forstår det, havde flere af spillerne ingen symptomer. Og vi vil lede efter mere data for at forstå, hvad der er sket her. Alle data og studier viser, at vaccinerne er effektive mod sygdommen,« siger Rochelle Walensky, der er direktør i CDC – det amerikanske center for infektionsforebyggelse og folkesundhed.

New York Yankees-direktør Brian Cashman er fortrøstningsfuld.

»Det kan være, vi kommer til at være et nyt studie til en vis grad,« siger han omkring det mystiske udbrud.

Han påpeger, at han er overbevist om, at vaccinerne stadig virker, og peger på, at kun ét tilfælde i truppen har symptomer.

»Vi mener, at vaccinerne har givet en god beskyttelse, så vi kan beskytte folk fra noget mere alvorligt eller noget, der vil være endnu sværere at håndtere i vores situation,« lyder det fra Cashman,.

De andre tilfælde i Yankes-truppen er trænerne Matt Blake, Phil Nevin, Reggie Willits og fire medlemmer af Yankees' øvrige stab.