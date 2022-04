Næste måned starter den nye sæson af WNBA. Men én stjerne mangler. Brittney Griner.

Amerikaneren er endnu ikke vendt hjem. Hun opholder sig stadig i Rusland, hvor hun er blevet tilbageholdt siden februar.

Meget mere ved offentligheden ikke om basketstjernen, der potentielt kan være fanget i et politisk spil, alt imens spørgsmålene hober sig op.

For stilheden omkring Brittney Griner er stor. Ingen ved, hvordan hun har det, og opdateringerne har været få.

Hun er angivelig fængslet et sted i Rusland, efter lufthavnspersonale angivelig fandt cannabisolie i hendes bagage.

Det er knap to måneder siden, basketstjernen blev anholdt. Siden har mystikken bredt sig, fordi mange ikke ønsker at svare på spørgsmål om Griner, der kan risikere op til ti års fængsel.

Myndighederne i USA, WNBA - der dog har udtalt, at det er en 'topprioritet at få hende hjem' - og hendes familie har for det meste været tavse, og i midten af marts kom det frem, at hendes ophold i russisk varetægt er forlænget frem til 19. maj.

Mandag blev Jen Psaki, der arbejder i presseafdelingen i Det Hvide Hus, så spurgt til netop Griner. Men her var der heller ikke noget nyt at hente for journalisterne, skriver BBC.

»Det er typisk ikke konstruktivt at tale om amerikanere, der er fanget i udlandet. Det kan historisk have indflydelse på vores mulighed for at få dem hjem,« siger hun.

Da de kvindelige basketspillere i sidste uge genoptog træningen inden den kommende sæson, lød det fra flere af dem, at det kunne have været dem, der sad fanget.

For mange amerikanske spillere tager også til Rusland – Griner spillede eksempelvis også for UMMC Ekaterinburg – fordi lønnen er bedre.

Den dobbelte OL-vinder risikerer op til ti års fængsel, meddelte myndighederne efter tilbageholdelsen. Tidligere har Evelyn Farkas, der fra 2012 til 2015 var viceminister i den amerikanske regering, udtrykt, at Griner kan ende som brik i et politisk spil.

»De kunne også bruge situationen som en skjult trussel eller til afpresning, hvis de ønsker, at vi gør noget – eller ikke gør det. Uanset hvad vil de synes, at det er brugbart,« har hun sagt til Yahoo.

Flere eksperter har udtalt, at det kan blive en udfordring at få hende ud af Rusland, da det ikke er utænkeligt, at præsident Putin vil bruge hende som gidsel.

Brittney Griner blev valgt først af alle spillere i WNBA-draften i 2013. Hendes meritliste tæller blandt andet et WNBA-mesterskab, to OL-guldmedaljer og to VM-titler med USA.