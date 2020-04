Den legendariske britiske racerkører Stirling Moss er død efter længere tids sygdom. Han blev 90 år.

Verdens bedste racerkører, der aldrig blev verdensmester, er ikke mere.

Legendariske Stirling Moss er død i en alder af 90 år efter længere tids sygdom. Det oplyser hans kone, Susie Moss, til britiske medier.

Mens pladsen på racertronen altså undveg ham, endte han blandt andet som viceverdensmester i motorsportens kongeklasse, Formel 1, i alle årene fra 1955 til 1958.

I netop 1958 var reglen, om at hurtigste omgang i et løb gav et point til VM-stillingen, som blev genindført i Formel 1 sidste år, medvirkende til at hive titlen ud af hænderne på Moss.

Mike Hawthorn blev det år verdensmester med ét point ned til Moss. Hawthorn havde to gange i sæsonen modtaget bonuspoint for hurtigste omgang.

De fire andenpladser blev fulgt op med tre tredjepladser fra 1959 til 1961, der blev Moss' sidste år i Formel 1.

Moss udmærkede sig dog ved ikke kun at fokusere udelukkende på Formel 1. Han var også tiltrukket af andre motorsportsklasser, og derfor så man også hans navn på startlisterne i rally-, langdistance- eller standardvognsløb.

Han var så pjattet med at køre race, at han ifølge ham selv havde kørt 525 løb på højeste plan i diverse klasser. Et enkelt år blev det angiveligt til 62 løb i 84 forskellige biler, og indimellem kørte han løb flere gange den samme dag.

En voldsom ulykke under et løb i 1962 endte med at sætte en stopper for Moss' professionelle racerkarriere.

I 1990 blev Moss, som var en yderst populær skikkelse i Storbritannien, optaget i motorsportens Hall of Fame. Blandt sine 194 sejre var 16 af dem i Formel 1, hvor han kørte for Mercedes-Benz, Maserati, Vanwall, Rob Walker Cooper og Lotus.

I 2000 blev han slået til ridder i Storbritannien for sine bedrifter inden for motorsporten.

Moss var i sine senere år ofte at finde i nærheden af diverse Formel 1-løb, som han ivrigt fulgte. I januar 2018 trak han sig tilbage fra offentlighedens søgelys grundet helbredsproblemer.

Han efterlader sig sin kone.

