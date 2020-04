En tætpakket sommerkalender med blandt andet OL i Tokyo og afslutningen på Danmarks bedste håndboldrækker på herre- og damesiden.

Det var nogle af de udsigter, TV 2-værten Morten Ankerdal stod og kiggede frem mod til sommer for blot et par måneder siden. Nu er tingene mere end vendt på hovedet for værten.

På grund af et bundlavt aktivitetsniveau sportsmæssigt er Morten Ankerdal sendt hjem af sin arbejdsgiver.

»Det er meget specielt og en helt usædvanlig situation. Det har jeg aldrig prøvet før, så det er mærkeligt. Også fordi du går lidt i uvished. Hvad vender vi tilbage til? Man ved ikke noget, og du ved ikke, hvornår du ved noget,« forklarer Morten Ankerdal.

I disse dage er Morten Ankerdal med til at dække dronning Margrethes 80-års fødseldag. Foto: Søren Bidstrup Vis mere I disse dage er Morten Ankerdal med til at dække dronning Margrethes 80-års fødseldag. Foto: Søren Bidstrup

Sportsverdenen er i øjeblikket stillestående på grund af coronavirus. Ydermere ved ingen, hvornår der bliver åbnet for sportsverdenen igen.

De danske sportsværter og -kommentatorer, der lever af at videreformidle sport hjem til danskerne i stuerne, har derfor pludselig kilometerlange udsigter til at vende tilbage til arbejdslivet.

Morten Ankerdal beskriver derfor, at hans kalender udelukkende består af blanke sider.

»Min kalender er fuldstændig tom, og det har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Nu har jeg fuldstændig ro på, og jeg mærker en form for rastløshed. Det er en smule underligt, for jeg plejer altid at have mine tanker til næste step og næste sportsgren.«

Vi er stand-by, men som udgangspunkt virker det ikke til, at vi skal foretage os noget før til august. Morten Ankerdal

»Og pludselig ligger mine næste arbejdsopgaver først i august-september. Det er lidt uvirkeligt.«

Sammen med sine TV 2-kollegaer er Morten Ankerdal omfattet af en aftale, hvor omkring 100 medarbejdere er sendt hjem med næsten fuld løn. Det er til gengæld ikke ensbetydende med, at Morten Ankerdal kan pakke kufferten og drible på ferie med familien sådan lige.

»Aftalen er, at vi kan blive kaldt ind med dags varsel. Så vi kan heller ikke rigtig tage nogen steder. Vi er standby, men som udgangspunkt virker det ikke til, at vi skal foretage os noget før til august. Det bliver da ikke særlig sjovt bare at være hjemme, så jeg håber da, de (TV 2, red.) får brug for mig noget før. Det er bare vanskeligt at se hvordan.«

»Det understreger også blot, at vi alle står i en alvorlig situation,« mener Morten Ankerdal, der anerkender, at verden står i en alvorlig situation, hvorfor afgørelserne om nedlukning er korrekt og ikke mindst nødvendige.

Morten Ankerdal interviewer den franske håndboldspiller Allison Pineau. Foto: sportxpress Vis mere Morten Ankerdal interviewer den franske håndboldspiller Allison Pineau. Foto: sportxpress

Men ifølge et gammelt ordsprog, så er ingenting så galt, at det ikke er godt for noget. Det håber Morten Ankerdal i hvert fald for sportsentusiaster, hvis han skal udpege et lyspunkt i en ellers mørk tid.

»Jeg håber, alle får en følelse af, hvad sport betyder for én. Hvor meget styrke der er ved sammenhold og glæde. Og jeg håber, sammenholdet bliver endnu bedre, når noget, der giver en livsglæde, får en betydning igen.«

For Morten Ankerdals vedkommende skal han dog nok få fordrevet tiden. Med sport bliver det bare ikke.

»Det giver tanker til at kaste mig over andre projekter. Måske lave opgaver i fremmedsprog og blive bedre til fransk? Det er sikkert også meget sundt,« smågriner Morten Ankerdal.