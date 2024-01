Mordet på Reeva Steenkamp fik enorm opmærksom og rystede folk verden over.

Retten kom frem til, at den paraolympiske atlet Oscar Pistorius skulle dømmes for at have myrdet sin dengang 29-årige kæreste Reeva Steenkamp ved at skyde hende gennem døren til et badeværelse i hans hjem i den sydafrikanske storby Pretoria tilbage i februar 2013.

Den mangedobbelte paraolympiske guldmedaljevinder med benproteser i kulfiber, som blev den første dobbeltamputerede mand til at konkurrere ved OL, er nu snart en fri mand, efter han blev dømt for det brutale mord.

På fredag ​​er han en forholdsvis fri mand, når han bliver løsladt fra fængslet næsten 11 år efter drabet. Han fik godkendt sin prøveløsladelse 24. november og Reuters skriver, at fredag 5. januar bliver dagen, hvor sydafrikaneren kan forlade fængselscellen.

Oscar Pistorius fejrer OL-triumfen på 400-meteren tilbage i 2012. Foto: Steven Paston/Action Images/Ritzau Scanpix

Selv om Pistorius ikke længere skal være i fængsel, skal han forblive under nøje opsyn og vil være underlagt flere krav under prøveløsladelsen, indtil hans dom udløber i december 2029.

Han må ikke indtage alkohol og andre forbudte stoffer, og han vil blive afskåret fra at udføre interviews.

Pistorius fik ellers afslag på en anmodning om prøveløsladelse i marts, efter at det blev slået fast, at han ikke havde afsonet den tid, der skal til, for at man kan komme i betragtning til prøveløsladelse.

Sydafrikas forfatningsdomstol sagde dog i oktober sidste år, at Pistorius havde afsonet halvdelen af sin dom i marts sidste år, hvilket betød, at han faktisk var berettiget til prøveløsladelse.

Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at starten på hans afsoning i fængselsvæsnets systemer er blevet ændret til juli 2016 i stedet for november 2017.

Oscar Pistorius vandt seks guldmedaljer mellem 2004 og 2012 ved de Paralympiske Lege.