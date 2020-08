For 27 år siden begik to mænd en voldsom forbrydelse. Snart er den ene på fri fod.

Vi skal skrue tiden tilbage til den 23. juli i 1993. Her var James Jordan - faren til legenden Michael Jordan - ude at køre i sin bil, da han blev træt og tog en lur på en rasteplads i North Carolina. En beslutning, der endte med at blive fatal.

For mens han sov, besluttede Daniel Green og Larry Demery sig for at røve bilen. Derudover skød og dræbte de James Jordan, skilte sig af med liget og stjal bilen.

Tirsdag blev det offentliggjort, at den ene af de to - Larry Demery - snart får lov at komme ud. Det skriver adskillige udenlandske medier, herunder CNN og WECT.

Efter at være blevet afvist to gange tidligere bliver han nu prøveløsladt. Det sker den 6. august 2023, såfremt han opfører sig ordentligt i fængslet indtil da.

Han skal derudover igennem et program, der kan forberede ham på livet udenfor fængselsmurene.

Sagen trak dengang i 1993 store overskrifter, ikke mindst på grund af det faktum, at det var den dengang 30-årige Michael Jordans far.

Larry Demery fortalte dengang, at de to havde planlagt at røve et motel, men så fik de øje på den dyre bil i vejkanten. James Jordan vågnede, og da han spurgte, hvad de havde gang i, blev han skudt i brystet.

Først da de to gerningsmand var i gang med at rode hans ting igennem, gik det op for dem, hvem de havde skudt.

»Jeg tror, vi har skudt Michael Jordans far,« lød ordene - ifølge Demery - fra Daniel Green. Deremy fortalte, at planen oprindeligt 'kun' var at binde James Jordan, og at det var Daniel Green der pludselig trak en pistol frem og skød.

Begge gerningsmænd blev dømt for mord, efter Larry Demery indgik en aftale om, at han ville vidne imod Green og sige, at det var ham, der skød. Green fortalte derimod, at det var Larry Demery, der skød og efterfølgende bad om hjælp til at komme af med liget.

Derfor tog sagen også lang tid, og juryen brugte fem timer fordelt over to dage på at komme frem til, at det var Daniel Green, der skød James Jordan.

Til CNN fortæller en talsperson for Michael Jordan, at de lige nu ikke har nogle kommentarer. Den tidligere basketspiller fortalte dog om sin far i dokumentaren 'The Last Dance', som udkom tidligere i år.

»Han var min klippe. Vi var meget tætte. Han gav mig altid råd. Han var den logiske stemme, der altid motiverede og udfordrede mig. Det var den slags far, jeg havde,« fortalte en rørt Michael Jordan.

I 1993 - samme år som drabet på faren - stoppede Michael Jordan sin karriere for første gang. Noget, der havde været med til, at han tog beslutningen.

Dog var det noget, han havde tænkt over længe. I 1995 vendte Jordan dog tilbage til basketballbanen, og i 2003 stoppede han helt endegyldigt.