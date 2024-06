Astralis tabte sin fjerde semifinale i træk, da det lørdag blev 1-2 mod The Mongolz efter tre gange overtid.

Det danske Counter-Strike-hold Astralis forlængede lørdag sit semifinalekompleks.

Med et dramatisk nederlag på 1-2 i maps til The Mongolz fra Mongoliet har Astralis nu tabt sine seneste fire semifinaler.

Nederlaget faldt i turneringen Yalla Compass i Abu Dhabi, hvor vinderen tager et beløb svarende til små 1,4 millioner kroner, mens den tabende finalist får omkring 400.000 kroner.

Astralis tager omkring 200.000 kroner for sin semifinale.

I søndagens finale skal The Mongolz op mod vinderen af et opgør mellem brasilianske Furia og svenske Ninjas in Pyjamas.

Astralis slog torsdag The Mongolz. Det skete i sidste gruppekamp i turneringen, da The Mongolz allerede var sikret gruppesejren og sin plads i semifinalerne.

Det brød dog en stime på ti mongolske sejre i træk, og derfor var Astralis, der aktuelt ligger nummer 7 på verdensranglisten, hvor The Mongolz er nummer 15, også favorit hos bookmakerne lørdag.

Semifinalens første map var Nuke, som Astralis havde valgt. Det var dog The Mongolz, der tog kontrol og vandt mappet 13-7 efter at være gået fra 4-4 til 12-4.

På andet map, Mirage, som The Mongolz havde valgt, kom Astralis bagud 2-3, men syv runder i træk gav danskerne en solid føring, som man ikke formøblede. 13-6 endte mappet efter en blændende indsats af især Martin "stavn" Lund.

Dermed skulle det hele afgøres på Ancient, og her tog mongolerne hurtigt en 4-0-føring, inden dramaet for alvor tog til.

Astralis vandt ni af de næste ti runder og styrede med en 9-5-føring mod sejren, inden The Mongolz vendte kampen på hovedet og foran 11-9.

På randen af exit slog Astralis tilbage og tvang opgøret ud i overtiden. Det skete yderligere to gange, inden The Mongolz omsider fik knækket koden og vandt mappet 22-19 efter tredje omgang overtid.

/ritzau/