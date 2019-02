Tangeringen af sejrsrekorden i Ballerup udeblev i år for Michael Mørkøv, men han regner med flere forsøg.

Michael Mørkøv kunne tirsdag tangere rekorden for flest sejre i det københavnske seksdagesløb, hvis han sammen med 18-årige Oliver Wulff kunne triumfere som det ikoniske par nummer 7.

Det blev ved lige ved og næsten, så australieren Danny Clarks rekord på otte sejre får lov til at stå.

Men Michael Mørkøv regner bestemt med at få flere muligheder for at tangere rekorden - og måske endda slå den med tiden.

- Jeg gik ind til løbet med tanke på, at jeg kunne tangere rekorden. Omvendt regner jeg også med, at jeg skal køre herude et par år endnu, så det var ikke alt eller intet for mig, siger han.

- Jeg vidste jo, at udfordringen var lidt større end de tidligere år, i og med jeg skulle køre med Oliver. Men til slut var vi jo umådelig tæt på alligevel.

Trods et hidsigt forsøg på at snuppe sejren til allersidst, måtte han sammen med den unge makker nøjes med andenpladsen. Men Oliver Wulffs debut i Ballerup imponerede veteranen.

- Det var vanvittigt imponerende. Men jeg havde også meget høje forventninger til Oliver. Det var også derfor, jeg forud for løbet havde peget på ham som en makker, jeg gerne ville køre med, siger Mørkøv.

- Han er gået meget ydmygt og voksent ind til opgaven trods sin alder. Jeg har på ingen måde kunnet mærke, at han blot er 18 år. Fysisk, teknisk og taktisk har han levet fuldt op til forventningerne.

Tidligere valgte nogle ryttere efter karrierestoppet på landevejen at fortætte som seksdagesryttere. Den vej forventer Michael Mørkøv ikke at gå.

- Nej, det tror jeg ikke. I og med der ikke er så mange seksdagesløb mere, så er der ikke så meget at slå sig løs med, siger han.

Til gengæld håber han på at køre flere år endnu på landevejen, mens han det kommende halvandet år også vil have fokus på banecyklingen. Han drømmer nemlig om at blive udtaget til det danske banehold til OL i Tokyo i 2020.

