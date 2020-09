Med udsigt til en ny massespurt på onsdag håber Michael Mørkøv at kunne spare på energien på 4. etape.

Tirsdag bliver det alvor for Quick-Step, der har udsigt til hårdt arbejde for at forsvare Julian Alaphilippes førertrøje i Tour de France.

4. etape er med sin afsluttende, syv kilometer lange stigning til Orcières-Merlette en oplagt mulighed for et attentat på den eftertragtede trøje.

Og med en føring på blot fire sekunder til Adam Yates og ikke meget mere til hele feltet af Tour-favoritter er der ikke råd til mange fejltrin for den førende franskmand.

Men selvtilliden er som altid stor på Quick-Step, og Michael Mørkøv er overbevist om, at holdet har de rigtige folk til at besvare de forventede angreb.

- Jeg ser frem til det med rimelig ro i maven. Vi har et fantastisk stærkt hold til netop at skulle forsvare en trøje. Vi har jo nærmest taget alle de trækheste, vi råder over, med til Touren.

- Vi har Remi Cavagna og Tim Declercq, som også arbejdede hårdt mandag. Og derudover har vi jo folk som Kasper (Asgreen, red.) og Bob Jungels, der også kan tage en solid føring, siger Michael Mørkøv.

Hans håb er, at den kraftfulde kvartet kan klare arbejdet, så han selv og sprinteren Sam Bennett kan spare på energien til 5. etape, der med stor sikkerhed slutter med en ny massespurt.

- Vi burde være godt dækket ind, og jeg forventer ikke, at Sam og jeg skal bruge alt for mange unødige kræfter, siger Michael Mørkøv.

Tirsdagens etape begynder i Sisteron og går over 160,5 kilometer.

