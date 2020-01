Først sad de over for hinanden på tv. Så blev de kærester.

Det afslører den kendte tv-vært Kristine Leahy og basketballstjernen Sasha Vujacic nu - på finurlig vis.

De har begge smidt et identisk billede på Instagram, hvor de står næse mod næse og kigger hinanden dybt i øjnene. Suppleret af en nytårshilsen. Se opslaget nederst i artiklen

Det er ellers kun få måneder siden, at parret mødte hinanden på professionel vis.

Her var Sasha Vujacic gæst i Kristine Leahys tv-program 'Fair Game', der er blevet sendt på Fox Sports.

I programserien, der siden er blevet lukket ned af den amerikanske tv-gigant, har kendte sportsstjerner deler detaljer om deres liv uden for sporten.

Slovenske Sasha Vujacic fortalte blandt andet om, hvordan han har en vingård med sine forældre.

Se en snip af det her:

Vis dette opslag på Instagram Great times on @fairgameonfs1 talking about more than just the game with @kristineleahy . Here is a fun clip in which I discuss @aleksanderwine and share my thoughts on which wines best embody the qualities of some of my Lakers family members. #nekotoodgorevidisve #aleksanderwineclub #aleksanderwine #family Et opslag delt af Sasha Vujacic (@sashavujacic) den 4. Nov, 2019 kl. 5.51 PST

Sasha Vujacic har tidligere været forlovet med den russiske tennisstjerne Maria Sharapova, men det forhold endte efter tre år i 2012.

Han har tidligere spillet i NBA-klubberne Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, New Jersey Nets og New York Knicks. Trods sine 35 år er sloveneren stadig særdeles aktiv, og han optræder for den italienske klub Scaligera Basket Verona.

To-meter-manden har to gange kunnet kalde sig NBA-mester, i 2009 og 2010, og han spillede blandt andet sammen med en sportens største i skikkelse af Kobe Bryant.

Her kan du se opslaget, hvor parret offentliggør deres forhold: