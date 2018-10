Arianny Celeste slap væk i tide.

Den amerikanske (nøgen)model blev ellers fanget midt i de optøjer, der opstod efter den allerede berygtede afslutning på MMA-braget mellem Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov søndag morgen dansk tid.

Arianny Celeste var sammen med de øvrige modeller Brittney Palmer og Brookliyn Wren nummer/ring-piger til opgøret, og de var klar til at hylde vinderen, da kampen var slut.

Men så var det, at sejrherren Khabib Nurmagomedov valgte at springe ud af buret og angribe nogle fra modstanderlejren. Se video fra optøjerne øverst i artiklen og mere herunder:

I videoen kan du se de vilde scener efter kampen fra tilskuerpladsen. Vis mere

Det endte i total skandale med flere slagsmål i ringen, inden politi ogsikkerhedsvagter kunne skille parterne. Her kan du læse B.T.s udsendtes reportage fra kampen

Og Arianny Celeste forblev altså uskadt.

»Vi er i live og har det godt. Tak til alle, der tjekkede op på os. Det var vanvittigt, men vi er o.k. Tak,« har hun siden skrevet på Instagram.

Her ses Arianny Celeste sammen med Brittney Palmer og Brookliyn Wren inden kampen (se flere billeder med Arianny Celeste i bunden af artiklen):

Vis dette opslag på Instagram It’s timeeeee! (Again) #ufc229 @ufc @brittneypalmer @brookliyn_wren @ufcoctagongirls #ufc #vegas Et opslag delt af Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) den 6. Okt, 2018 kl. 7.44 PDT

Khabib Nurmagomedov vandt altså kampen, men efterspillet er endnu ikke ovre.

UFC-præsident Dana White var efter opgøret chokeret over optøjerne:

»Det her er en sportsbegivenhed. Hvis du tror, at du kan starte et slagsmål, når det er slut, bliver det til en politisag. Det er dårligt for vores brand, det er dårligt for sporten. Det er dårligt for begge lejre. Jeg kan ikke se, hvordan nogen kan se godt ud efter det her,« sagde han.

Tilsyneladende fårKhabib Nurmagomedov lov at beholde sit VM-bælte, men han kan sandsynligvis se frem mod en karantæne af en art. Conor McGregor har allerede fået en måneds karantæne på grund af de mange tæsk, han fik i den regulære fight.

Vis dette opslag på Instagram Why settle for a snack, when u can have the whole entré? #summer #bikini #monday Et opslag delt af Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) den 6. Aug, 2018 kl. 5.13 PDT

Vis dette opslag på Instagram “Ooh a skateboard, quick take a pic!” Wearing @prettylittlething #prettylittlething #ad Et opslag delt af Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) den 29. Sep, 2018 kl. 4.23 PDT

Vis dette opslag på Instagram Besitos. @girlfriendbox Et opslag delt af Arianny Celeste UFC® (@ariannyceleste) den 28. Sep, 2018 kl. 6.56 PDT