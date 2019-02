Floyd Mayweather er kommet i seriøs modvind, efter han har valgt at støtte op om Gucci.

Og hvorfor er det så et problem? Jo, fordi Gucci for nylig valgte at designe en trøje, som til forveksling ligner et såkaldt ‘blackface’ - altså udklædning som et menneske af afrikansk afstamning.

Den fadæse fik flere store stjerner til at boykotte Gucci, men ikke den ekstremt rige Floyd Mayweather, som altid sætter en stor ære i at vise, hvor dejligt mange penge han har tjent. Mayweather blev fanget i at handle nyt Gucci-tøj,

»Jeg er ikke en efterfølger. Jeg gør, hvad fanden jeg vil.«

Vis dette opslag på Instagram Link in bio Et opslag delt af TIP (@troubleman31) den 14. Feb, 2019 kl. 2.47 PST

»Vi ved alle, at racisme stadig findes, men det skal ikke stoppe mit drive. Jeg har venner fra alle dele af livet, og jeg har det også sådan, at sorte liv er vigtigst. Men jeg har det også sådan her, at jeg vil fortælle folk, at de skal gå ud og leve livet og være positive,« sagde Floyd Mayweather ifølge TMZ.

Men den forklaring var det ikke alle, der købte. Slet ikke verdensstjernen T.I., der har skrevet en rap direkte rettet mod Floyd Mayweather.

I et helt nummer dedikeret til Floyd Mayweather kalder T.I. bokseren for blandt andet ‘grådig’ og mener, at Mayweather ‘kun tænker på sig selv’.

T.I. var en af de verdensstjerner, der valgte at boykotte Gucci efter den opsigtsvækkende trøje. 50 Cent valgte at brænde Gucci-tøj, og filminstruktøren Spike Lee har skrevet på Instagram, at han ikke vil købe hverken Gucci eller Prada ‘før de ansætter nogle sorte designere’.

Vis dette opslag på Instagram get the fuck outta here Champ! LOL #bransoncognac #lecheminduroi #bellator Et opslag delt af 50 Cent (@50cent) den 13. Feb, 2019 kl. 3.42 PST

Men trods den store modstand mod Gucci - og altså også Floyd Mayweather - vælger bokseren alligevel ikke at give op. Han tager tværtimod til genmæle.

»De samme kendisser, der starter kampagner mod mærker, som de uden tvivl kommer til at fortsætte med at købe, er de samme artister, som sprøjter raplyrik fyldt med stoffer, mord og seksuel promiskuitet ind i de meget sorte fællesskaber, som de udgiver sig for at bekymre sig om, skriver Floyd Mayweather i en lang opdatering på Instagram.

Og han stopper ikke der. Han fortsætter sit angreb.

»De samme kendisser er stolte af at være dårlige fædre og utro ægtemænd, som bruger deres platform til at samle tropperne mod luksusmærker, selvom de har været hovedmedvirkende til ødelæggelsen af vores folk med deres musikalske indhold og billedsprog.«