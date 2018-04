Conor McGregor er ifølge New York Post blevet arresteret, efter at han torsdag angreb andre udøvere i en bus.

New York. Superstjernen i Mixed Martial Arts (MMA) Conor McGregor er havnet i store problemer.

Den temperamentsfulde irer gik torsdag amok og var med til at angribe en bus med andre udøvere i New York.

Det skete i forbindelse med et pressemøde.

29-årige Conor McGregor kastede blandt andet en del af en afspærring mod bussen.

MMA-udøveren Michael Chiesa, der sad inde i bussen, blev ifølge flere medier såret under angrebet.

Ifølge Ultimate Fighting Championships (UFC) præsident, Dana White, kommer sagen til at få konsekvenser for Conor McGregor.

- I kan nok forestille jer, at han vil blive sagsøgt til det yderste. Det her var et rigtig dårlig karriereskridt for ham, siger Dana White ifølge AFP.

Ifølge mediet New York Post blev der i første omgang udstedt en arrestordre på Conor McGregor, og ireren meldte senere sig selv til politiet.

UFC har for nylig meddelt, at Conor McGregor ville blive frataget sin titel i letvægt.

Conor McGregor var i august sidste år involveret i en højt profileret og økonomisk yderst indbringende boksekamp mod den levende bokselegende Floyd Mayweather.

McGregor tabte på teknisk knockout i sin debut som professionel bokser, mens Floyd Mayweather blev noteret for sin sejr nummer 50 i lige så mange kampe.

/ritzau/