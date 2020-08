Den danske MMA-fighter Nicolas Dalby har lørdag sagt ja til sin kæreste, Dzifa Adjo Akpalu, og de to kan derfor kalde sig ægtefolk.

Det afslører den danske kampsportsstjerne på Instagram.

Her har han delt en række billeder og videoer på sin story fra deres store dag.

Her ser man, at dagen fejres med deres datter, Caya, med champagne i en veteranbil og med sæbebobler.

Dzifa og Caya. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nicolas Dalby har tidligere fortalt om forholdet til kæresten Dzifa, hvordan hun var med til at holde ham på sporet, mens han led af en depression.

Da Nicolas Dalby gjorde comeback i UFC-sammenhæng ved det store UFC-stævne i København i 2019, var det desuden med en lille overraskelse, da kæresten havde indspillet den danske nationalmelodi til anledningen.

Det var også den sang, Nicolas Dalby gik ind til, da han i slutningen af juli kæmpe på UFCs 'fight island' i Abu Dhabi.

Her blev det desværre til et nederlag for Nicolas Dalby i første runde mod Jesse Ronson, der var kommet ind til kampen på et afbud og leverede en noget overraskende sejr over danskeren.

Du kan her se, hvordan den kamp forløb.

Nicolas Dalby har kæmpet som professionel MMA-fighter siden 2010. Han startede karrieren ud med 12 sejre i streg, hvorefter han fik en kontrakt med UFC på fire kampe.

Her startede Dalby med en sejr, inden han kæmpede uafgjort mod Darren Till, der i dag er et stort navn i UFC-sammenhæng.

Siden fulgte et par nederlag og en personlig nedtur, inden danskeren fik kæmpet sig tilbage på den store scene og scorede sig en ny kontrakt med UFC, hvor det altså i denne omgang er blevet til en sejr over Alex Oliveira i København og et nederlag til Jesse Ronson.

Dalbys samlede karriererekord står derfor på 18 sejre, fire nederlag og en uafgjort.