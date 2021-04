ADVARSEL: LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN OPTRÆDER EN VIDEO SAMT ET BILLEDE, SOM IKKE ER FOR SARTE SJÆLE.



Han er en badass uden lige.

Ikke engang en mistet finger kan få MMA-fighteren Khetag Pliev til at stoppe en kamp.

Det fik den russiske kæmper vist for få dage siden, da han i en kamp ved MMA-stævnet Cage Fury Fighting Championships 94 i Philadelphia mødte Devin Goodale.

De uhyggelige billeder fra kampen viser, at Pilev pludselig står uden en finger, men han reagerer dårligt nok på det, der må være ekstremt smertefuldt, og efter kampen ønskede han ikke engang at få en smertestillende pille, fortæller han i et interview med TMZ Sport.

»Da jeg blev scannet, sagde lægen, at jeg ville få nogle smertestillende piller, og spurgte mig, hvor mine smerter lå på fra en skala fra et til 10, og jeg sagde to, fordi jeg ikke vil være på stoffer og den slags. Du ved, gud, Jesus, har fået mig ud af alt det med stoffer, så jeg ville ikke tage piller. Ikke engang aspirin,« siger Khateg Pliev.

»Jeg har bare fået kaffe,« pointerer Pliev efterfølgende og viser sin kaffekop fra bagsædet af en bil.

Fingeren blev efterfølgende fundet i hans handske og syet på igen, og Pliev lover, at han kommer tilbage i ringen.

Der skal selvfølgelig mere end en mistet finger til at afskrække ham.