Edgard John-Augustin, bedre kendt som Bionic Body, har trodset alle odds for at blive bodybuilder.

Han var blot fire år, da han mistede begge ben i en bilulykke, men det har ikke afholdt ham fra at blive bodybuilder.

Edgard John-Augustin var på vej til fest med sin familie, da moren mistede herredømmet over bilen og kørte galt.

»En mand fandt os på vejen og tog min bror og mig med i sin bil og kørte os på hospitalet. Han reddede vores liv den dag,« fortæller Edgard John-Augustin til The Sun.

»Jeg er meget taknemmelig over for den mand. Det er meget svært for min mor, fordi hun føler sig skyldig, men takket være hende er jeg den mand, jeg er i dag.«

Bionic Body træner seks gange om ugen, laver cardio hver eneste morgen og har ikke spist usundt siden marts.

På grund at sit handicap er det selvfølgelig begrænset, hvad han kan lave i træningscentret:

»Jeg lærer at tilpasse mit liv til mit handicap. Jeg voksede op med det, så det er en del af mig. Jeg er nødt til at tilpasse mine bentræning, fordi jeg ikke har nogen balance, så for eksempel kan jeg ikke lave en squat.«

»Jeg har ofte skader på grund af min protese og mine aktiviteter, men det stopper mig ikke – jeg fortsætter selv med smerten. Hvis jeg ikke gør det, vil ingen gøre det for mig. Det er mit motto, og hvad min mor sagde til mig.«

Bionic Body må ikke længere konkurrere mod andre kørestolsatleter, da han er professionel – hvilket han hævder er hans største præstation:

»Da jeg er professionel bodybuilder fra IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness, red.), har jeg ikke lov til at konkurrere mod kørestolsatleter mere, så jeg kan gå på fase tre nu.«

»For mig er det min største præstation at være på scenen med fantastiske atleter.«