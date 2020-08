Mads Pedersen var tæt på at sejre i Tour de Frances 1. etape, der var præget af regn og stribevis af styrt.

Godt to måneder senere end planlagt blev verdens største cykelløb, Tour de France, lørdag skudt i gang i den franske kystby Nice.

Og det var tæt på, at etapen endte i stor dansk triumf.

Den danske verdensmester Mads Pedersen (Trek) endte således på andenpladsen efter en flot spurt på den brede boulevard i Nice.

Havde spurten været nogle få meter længere, så det også ud til, at han kunne have overhalet norske Alexander Kristoff (UAE), der tog sejren.

Mads Pedersen kan dog trøste sig med, at han med sin placering som nummer to nu indtager førstepladsen i ungdomskonkurrencen.

Lørdagens etape vil i høj grad blive husket for et sjaskvådt vejr, der førte til glatte veje og sendte rytter efter rytter i asfalten.

Feltets 176 ryttere, hvoraf otte er danskere, skulle tilbagelægge 156 kilometer i det sydfranske. Undervejs skulle de over en kategori 3-stigning to gange, men ellers var det en etape med sprinterne i favoritrollen.

På den længe ventede etape gik der ikke mange sekunder, fra løbsdirektør Christian Prudhomme havde vinket sit hvide flag og officielt åbnet etapeløbet, indtil et lille udbrud havde taget form.

De tre ryttere Michael Schär, Fabien Grellier og Cyril Gautier, der alle kører for nogle af feltets mindre hold, kørte afsted med det samme, og straks satte feltet farten ned og lod lykkeridderne slippe væk.

Resten af etapen udspillede sig dog på ingen måde uden dramatik.

Tung regn væltede i lange perioder ned over rytterne, hvilket medførte spejlglatte veje. Det førte til en lang række styrt, og blandt andre var den stærke Ineos-rytter Pavel Sivakov i asfalten to gange.

Sivakov er en af sidste års Tour-vinder, Egan Bernals, vigtigste hjælpere.

Også tre af etapens forhåndsfavoritter, Caleb Ewan, Sam Bennett og Giacomo Nizzolo, kom i problemer og mistede undervejs kontakten til feltet.

Med godt 60 kilometer tilbage af etapen blev udbryderne opslugt, og farten blev sat ned for at undgå flere uheld. Det førte til samling i feltet.

Resten af etapen havde feltet besluttet i samlet flok at rulle ind mod Nice og lade tingene blive afgjort i en massespurt.

Med tre kilometer tilbage styrtede flere ryttere, hvilket knækkede feltet over i to dele. Sprinterne var dog samlet forrest, og her var Kristoff altså lige nøjagtig hurtigere end den danske verdensmester.

Tour de France skulle være begyndt 27. juni, men det blev udskudt på grund af coronakrisen. I stedet køres de 21 etaper nu fra lørdag til 20. september.

/ritzau/