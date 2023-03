Lyt til artiklen

Basketball-legenden Michael Jordan mangler ikke penge.

Slet ikke.

Men han står nu potentielt til at score flere dollar, end han gjorde i hele sin NBA-karriere.

Chicago Bulls-koryfæet har siden 2010 været ejer af NBA-holdet Charlotte Hornets, og selvom det sportsligt bestemt ikke har været et succesfuldt ejerskab under Jordan, kan han snart grine hele vejen til banken.

Den velinformerede ESPN-journalist Adrian Wojnarowski melder nemlig, at Jordan er på vej til at sælge Hornets til en gruppe af investorer, der blandt andet tæller Gabe Plotkin, der allerede ejer en lille del af Hornets samt Rick Schnall, der har en andel i NBA-holdet Atlanta Hawks. Selvom handlen ikke er lige oppe over, er der tegn på, det kan ske, melder mediet.

Og det kan vise sig at blive en god forretning for manden, som mange betegner som den største i basketsporten nogensinde.

Jordan købte Hornets for 275 millioner dollar i 2010 - det svarer til omkring 1,9 milliarder danske kroner.

Men ifølge Forbes er Hornets i dag værdisat til en pris på omkring 1,7 milliarder dollar - næsten 12 milliarder kroner.

Dermed kan Jordan potentielt tjene 11 milliarder på salget, hvis værdisætning skulle vise sig at holde stik.

Jordan tjente 94 millioner dollar igennem sin karriere på kontrakterne i NBA, men det har været forretningerne uden for banen, der har gjort ham til en af de mest velhavende atleter nogensinde, da han blandt andet har tjent milliarder på sin aftale med Nike.