Milliardæren Tilman Fertitta har reageret hurtigt på grund af coronakrisen - og det ser han som en fordel for de hele 45.000 ansatte, han har sendt hjem uden løn.

'Man gør folk en tjeneste, hvis de er de første, der bliver sendt hjem,« konstaterer han.

I et interview med Fox News fortæller rigmanden, der har tjent sine penge i underholdningsindustrien, om konsekvenserne af den nedlukning, som coronapandemien har haft for hans forretninger.

I modsætning til eksempelvis Danmark, hvor staten via flere hjælpepakker dækker en stor del af de hjemsendte medarbejderes løn, er vilkårene ganske anderledes i USA. Her får de ansatte kun lidt eller slet ingen lønkompensation fra det offentlige, hvilket ofte tvinger dem til at søge nyt arbejde, selv om de teknisk set ikke er blevet fyret.

Det er erfaringer fra tidligere kriser, der har fået Tilman Fertitta til tidligt i forløbet at sende de mange ansatte hjem.

»For så kan de stå forrest i arbejdsløshedskøen, efter den kompensation, de har fået med. Det er et trick, jeg lærte for mange år siden,« siger han og kalder også hjemsendelsen af dem 45.000 ansatte for 'enormt uheldigt'.

Ifølge Forbes' liste over verdens rigeste personer er Tilman Fertitta god for lige omkring 33 milliarder kroner. Dem har han tjent gennem casinoer og restaurationsgiganten Landry's, der blandt omfatter Bubba Gump Shrimp Co.-ja, restaurantkæden er inspireret af 'Forrest Gump'-filmen. Han ejer også NBA-klubben Houston Rocket.

Og lige præcis den underholdningsbranche, han hovedsageligt opererer i, er hårdt ramt af de konsekvenser, man i USA og resten af verden har taget for at stoppe spredningen af coronavirussen.

»Det er som en science fiction-film, du aldrig ville tage for gode varer, at tænke på, at man ejer forlystelsesparker, akvarier, en basketball-hold, casioner over hele landet - og intet har åbent,« siger Tilman Fertitta.

I interviewet fortæller milliardæren, at han har talt med flere af de hjemsendte medarbejder, der er 'desperate' for at vende tilbage til deres job. Men trods de store økonomiske konsekvenser støtter han nedlukningen af det amerikanske samfund.

»Da de lukkede Houston ned, tænkte jeg, at det var for tidligt. Men de havde 100 procent ret. Vi må gøre det her helt til slutningen af måneden, og i maj må vi så åbne igen. Ikke kun på grund af økonomien, men også på grund af folks mentale sundhed,« siger Tilman Fertitta.

Knap 25.000 mennesker er død af covid-19 i USA, og mængden af arbejdsløse er eksploderet. Niveauet er det højeste siden depressionen i 1930erne.